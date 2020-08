Keller-Sutter loda il compromesso e invita al «senso della misura» in settembre

SCIAFFUSA - Nel suo discorso per la Festa nazionale tenuto oggi a Sciaffusa, la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha lodato la concordanza e la capacità di compromesso della Svizzera nella gestione delle crisi, come quella del coronavirus. «I nostri genitori e i nostri nonni hanno creato uno Stato sufficientemente sano e forte per proteggere le vite minacciate in una crisi come quella che stiamo vivendo, permettendoci anche di sostenere chi ha bisogno», ha sottolineato la consigliera federale.

La coesione che caratterizza la Svizzera è stata chiaramente dimostrata in questi ultimi mesi, quando la popolazione di cantoni come Sciaffusa si è mostrata solidale accettando le misure prese per proteggere tutta la popolazione, anche quando erano in particolare Ticino e Romandia a essere toccati dall'epidemia, ha detto.

Istituzioni forti e una base economica solida sono essenziali, così come la solidarietà e la volontà di formare una nazione. Non sono gli estremi che hanno permesso al Paese di superare le differenti crisi succedutesi dal 1291 ad oggi. Secondo Keller-Sutter, la Svizzera è un esempio positivo poiché le forze politiche e sociali si capiscono e si uniscono.

La "ministra" della Giustizia ha approfittato dell'occasione per invitare al «senso della misura» anche in occasione delle votazioni del 27 settembre, quando i cittadini si esprimeranno su cinque temi, tra i quali l'abolizione della libera circolazione delle persone.