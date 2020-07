Il primario Francesco Maisano accusato di conflitto d'interessi

ZURIGO - L'Ospedale universitario di Zurigo ha sollevato dall'incarico Francesco Maisano, il controverso direttore della clinica cardiovascolare. La notizia, pubblicata oggi dal quotidiano Tages-Anzeiger, è stata confermata all'agenzia Keystone-ATS dallo stesso ospedale, precisando che ora si tratta di riportare la calma in una situazione impegnativa per tutti i dipendenti.

Maisano è accusato di aver utilizzato protesi cardiache di una società nella quale egli stesso ha una partecipazione e di non aver dichiarato tale partecipazione con possibile conflitto d'interessi. È anche accusato di aver abbellito i rapporti di chirurgia sull'uso di nuovi impianti.

Il primario non è stato licenziato, ma non ha più accesso al sistema interno e non può più dare istruzioni ai dipendenti.

L'interessato respinge tutte le accuse, ritenendole «un costrutto infondato» per danneggiarlo. Il cardiochirurgo è attualmente in congedo, e non è chiaro se potrà tornare all'ospedale universitario al termine delle indagini.

Oltre a Maisano, anche altri medici di alto livello dell'ospedale universitario zurighese sono oggetto di critiche per i loro metodi di lavoro che potrebbero aver violato l'etica e fornito loro interessi finanziari.