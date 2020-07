Oltre 2,5 milioni di franchi grazie al francobollo solidale

BERNA - L’iniziativa dei francobolli «COVID-19 Solidarietà» della Posta ha riscosso un enorme successo: il francobollo solidale lanciato il 6 aprile ha permesso di raccogliere oltre 2,5 milioni di franchi, che saranno destinati a persone urgentemente bisognose di aiuto in Svizzera a causa della pandemia di coronavirus

Il francobollo rosso vivo «COVID-19 Solidarietà» della Posta non passa certo inosservato sulle buste bianche. Il colore sgargiante e la croce svizzera che girando fa emergere un globo luminoso rappresentano visivamente la solidarietà e la tenace coesione sociale durante la pandemia di coronavirus. Dal lancio ad aprile, ben 500’000 di questi piccoli segni di solidarietà rossi stanno viaggiando sulle buste in tutta la Svizzera, a dimostrazione della forte coesione, che si estende da Ginevra a Coira e da Chiasso a Basilea.

Con i francobolli è possibile aiutare persone che hanno urgentemente bisogno di aiuto durante la pandemia di coronavirus. Il ricavato di 5 franchi per francobollo è interamente devoluto, in parti uguali, alla Catena della Solidarietà e alla Croce Rossa Svizzera. La Posta si assume i costi dell’effettivo valore facciale del francobollo di un franco per il trasporto e l’invio.

Questo importo è stato destinato, tra l’altro, ai servizi di consegna o ai servizi di trasporto e di assistenza per i gruppi a rischio e le famiglie, ma anche a progetti di sostegno come le mense per i senzatetto o la distribuzione di borse di cibo e buoni spesa. In questo modo, negli scorsi mesi molte persone con difficoltà finanziarie hanno potuto ricevere generi alimentari due volte a settimana. Sono stati sostenuti anche progetti di prevenzione in seno al sistema sanitario. Ad esempio per la sensibilizzazione dei migranti, la collaborazione nei centri di test e l’approvvigionamento di mascherine e dispositivi di protezione per volontari e collaboratori. Negli ultimi tre mesi, le oltre cento organizzazioni della Catena della Solidarietà nonché le organizzazioni della Croce Rossa e le decine di sue organizzazioni sottostanti hanno aiutato grazie a migliaia di volontari le persone più colpite dalla pandemia di coronavirus.

Anche se è stata raggiunta la soglia di 2,5 milioni, l’iniziativa di solidarietà del francobollo COVID-19 prosegue: il minifoglio con dieci francobolli del costo complessivo di 50 franchi continua a essere disponibile online nel Postshop e in tutti i principali uffici postali. Chi lo acquista dona 50 franchi alla Catena della Solidarietà e alla Croce Rossa Svizzera e in cambio riceve 10 francobolli dalla Posta.