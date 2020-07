In 24 ore registrati 193 nuovi casi di coronavirus e nessun decesso

BERNA - I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Svizzera sono 193 . I test effettuati sono 8009, quasi il doppio rispetto a ieri. Da inizio pandemia ad oggi, i casi di coronavirus confermati in laboratorio sono in totale 34'802.

Da ieri l'Ufficio federale della sanità pubblica non ha registrato nuovi decessi.

Nelle ultime 24 ore sono state necessarie 14 ospedalizzazioni in Svizzera, il doppio rispetto a ieri

Le persone che si trovano attualmente in isolamento a causa della positività al virus sono 946. Sono 3108 coloro che si trovano in quarantena a causa di un contatto con persone infettate e 9164 i viaggiatori in isolamento perché rientrati da un paese in quarantena.