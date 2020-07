I droni sono silenziosi e salvano vite

COIRA - I droni entrano in azione nei più svariati scenari, dalle ricerche e operazioni di salvataggio alla documentazione d'incidenti ed eventi di polizia giudiziaria, dall'assicurazione delle tracce alle esplorazioni e le ricognizioni. Questo è quanto succede da un anno in seno alla polizia cantonale grigionese, che oggi ha tracciato un bilancio positivo dell'esperienza.

Secondo Markus Eggenberger, capo della polizia di sicurezza, l'impiego di un drone ha degli innegabili vantaggi rispetto ai mezzi convenzionali: «Il drone è silenzioso, può volare a bassa quota, perlustrare il terreno sistematicamente e può essere utilizzato anche in caso di maltempo». E non solo: «Al contempo si minimizzano i possibili rischi per le forze dell'ordine».

Dal 1. giugno 2019 la polizia cantonale dei Grigioni ha in dotazione due modelli di droni, che vengono impiegati alternativamente a seconda del genere d'intervento. I piloti sono membri di milizia del gruppo droni, costituto in seno all’unità speciale Servizio aereo di polizia. I quadricotteri sono assegnati a diversi luoghi di stazionamento del cantone.

La dimostrazione pratica - In un odierno incontro coi media, i presenti hanno potuto assistere alle ricerche di un disperso per mezzo di un drone. Il posto di comando ha potuto fare affidamento su riprese di ottima qualità trasmesse in diretta. «A seconda del terreno e del settore d’impiego, le squadre di soccorso non corrono pericoli e quando ad esempio debbono calarsi in una gola, lo posso fare miratamente e in sicurezza» ha concluso Christian Nold, capo Servizio aereo di polizia.