BERNA - L'Aare di Berna viene annoverato dal canale d'informazione americano CNN tra i migliori 20 posti al mondo per fare il bagno. L'Aare è forse il miglior fiume al mondo per il nuoto, secondo il rapporto "20 of the world's best places for swimming".

Nella sua top 20 online CNN cita tra gli altri anche lo Schlachtensee, nella parte sud ovest di Berlino, e il fiume di Akigawa in Giappone o l'estrema parte meridionale della baia di Dublino.