Ecco le prugne, con due settimane di anticipo

BERNA - Le prugne di Tegera e Belle de Cacaks sono già mature. Grazie alle buone condizioni meteorologiche e alle temperature ideali, la stagione è iniziata con dieci o quattordici giorni di anticipo.

Lo ha annunciato l'Associazione Svizzera Frutta.

Saranno raccolte circa 1'309 tonnellate di prugne precoci. Si tratta di frutti più grandi della media, dolci e fruttati, afferma un comunicato. Altre varietà saranno raccolte fino ad ottobre.

Gli svizzeri consumano circa 1,5 kg di prugne all'anno. Le prugne elvetiche sono prodotte secondo rigorosi standard ecologici, sottolinea ancora l'associazione. Hanno il vantaggio di poter essere trasportate per brevi distanze e quindi di conservare il loro contenuto di vitamina C.

Tre fatti curiosi sulle prugne svizzere, presentati dall'Associazione Svizzera Frutta.

1. In Svizzera, la prugna di Fellenberg è la varietà più importante. È l'unica varietà di prugna che è in parte venduta con il nome proprio della varietà. Altre prugne popolari come le Cacaks o le Dabrovice sono vendute invece semplicemente come prugne.

2. Il tasso di autosufficienza nel nostro Paese è del 75 per cento: le prugne sono coltivate su oltre 317 ettari in Svizzera. Il 75 per cento di tutte le prugne consumate in Svizzera provengono dalla Svizzera.

3. La prugna è considerata un'eccellente fonte di energia. Contiene tra le 40 calorie e le 50 calorie per cento grammi, e ha anche numerose vitamine.