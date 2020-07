Record di prenotazioni elvetiche per le vacanze in Svizzera

Vacanze Caricamento in corso ... Dove passi le tue vacanze estive? In Svizzera In Italia All'estero, ma non in Italia Non parto in vacanza [{"keyQ":"q_laf2ud"}] Vota Risultati Dove passi le tue vacanze estive? In Svizzera 49% (172 voti) 49% In Italia 18% (62 voti) 18% All'estero, ma non in Italia 9% (32 voti) 9% Non parto in vacanza 24% (83 voti) 24% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1449960,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1026340","title":"Vacanze","questions":{"q_laf2ud":{"a":{"a_oulnnj":"In Svizzera","a_gra2i":"In Italia","a_y7q34c":"All'estero, ma non in Italia","a_eyxgqr":"Non parto in vacanza"},"q":"Dove passi le tue vacanze estive?","t":"0"}}}

BERNA - Complice il coronavirus che è ancora presente in tutto il mondo, quest'anno il numero di svizzeri che trascorre le vacanze in Svizzera è a livelli record. E attualmente si parla di un aumento delle prenotazioni da parte di ospiti elvetici pari al 35% rispetto allo stesso periodo del 2019, come rilevato dallo Switzerland Travel Centre (STC), principale operatore turistico.

Un aumento che registra anche il sito web MySwitzerland.com, dove nel secondo trimestre di quest'anno i contatti “locali” sono cresciuti del 20%, percentuale che si traduce in quasi 3,4 milioni di visite.

Ma quali sono le destinazioni preferite dai turisti elvetici in Svizzera? Il Monitor del turismo svizzero (TMS) - lo fa sapere Svizzera Turismo - mette in evidenza che sono molto gettonate le vacanze in montagna nelle destinazioni classiche. E secondo i risultati di un recente sondaggio sulla piattaforma di prenotazione ebookers, gli svizzero-tedeschi amano particolarmente trascorrere le loro vacanze nei Grigioni e in Ticino. Il Vallese è invece la destinazione preferita dei vacanzieri provenienti dalla Svizzera occidentale. Ma quest’estate sono molto popolari anche le regioni montane dell'Oberland bernese e nella Svizzera centrale, così come la Svizzera orientale in generale.

Secondo il TMS, i principali motivi che ispirano i vacanzieri nazionali nella stagione estiva sono: l’attenzione per le famiglie, il riposo, le esperienze nella natura e la tranquillità, ad esempio nel contesto di un’offerta escursionistica.

Le località turistiche sono sovraffollate? Svizzera Turismo sottolinea che dappertutto ci sono ancora posti disponibili. «Poiché gli ospiti esteri - che nella scorsa estate hanno generato quasi il 60% di tutti i pernottamenti alberghieri – continuano a essere assenti, c’è molta disponibilità per gli ospiti svizzeri. In caso di tempo incerto o nei giorni feriali i turisti svizzeri non riescono certo a colmare il vuoto lasciato dagli ospiti stranieri».