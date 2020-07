BERNA - Salgono ancora, ma lievemente, i contagi da coronavirus in Svizzera. Le infezioni confermate in laboratorio nelle ultime 24 sono state 142, si legge sul sito della Confederazione. Sono 8 i nuovi ricoveri in ospedale. Nessun decesso, per fortuna.

In tutto, le ospedalizzazioni dall'inizio dell'epidemia sono state 4112. I decessi 1688. Le persone risultate positive al test in laboratorio salgono a 33 290.