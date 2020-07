Edificio in fiamme a Wattwil

WATTWIL - È stata una notte impegnativa per i pompieri della località sangallese di Wattwil: poco dopo le 3.30 sono stati chiamati a intervenire per uno stabile residenziale in fiamme. Un'operazione che è durata diverse ore e ha visto la presenza di un centinaio di uomini.

L'incendio, come fanno sapere le autorità cantonali, si sarebbe sviluppato negli ultimi due piani dell'edificio. Ma fortunatamente le persone che vi risiedevano sarebbero tutte quante riuscite a mettersi in salto per tempo: non ci sarebbero infatti feriti, ma soltanto ingenti danni materiali.

L'origine del rogo è attualmente al vaglio delle autorità. Gli specialisti hanno comunque determinato che lo stabile non è più abitabile.

POLCA SG