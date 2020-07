Nel canton Berna misure più severe per chi va al bar o in discoteca

BERNA - Il cantone Berna inasprisce le regole per l'ingresso nei bar e nelle discoteche per combattere la diffusione del coronavirus. I locali devono ora registrare i nomi, gli indirizzi, i numeri di cellulare e gli indirizzi e-mail dei loro clienti.

Le informazioni devono essere verificate «mediante un documento ufficiale e il numero di cellulare deve essere controllato», ha precisato il governo bernese in un comunicato. I dati di contatto saranno archiviati quotidianamente e conservati in un elenco elettronico. Il provvedimento entra in vigore da oggi.

Come in altri cantoni, le nuove disposizioni di Berna hanno lo scopo di migliorare la tracciabilità nel caso un cliente risultasse positivo al Covid-19. L'Ufficio medico cantonale informerà «senza indugio», via SMS o e-mail, gli altri avventori del locale e fornirà loro istruzioni su come procedere.

I gestori di bar e discoteche devono «applicare rigorosamente il piano di protezione», poiché è difficile impedire la diffusione del virus all'interno di questi locali, precisa ancora la nota.