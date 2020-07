Si arricchisce l'accordo sui prodotti biologici tra Svizzera e Giappone

BERNA - Il Giappone è un partner commerciale di lunga data della Svizzera nel settore agricolo e oggi l'accordo di mutuo riconoscimento dell’equivalenza delle norme in materia di produzione biologica si arricchisce. L'Ufficio federale dell'agricoltura comunica infatti che i due Paesi hanno confermato il mutuo riconoscimento anche per i prodotti biologici di origine animale e per quelli contenenti componenti di origine animale.

L'accordo entrerà in vigore il 16 luglio, in concomitanza con l'avvio di un nuovo standard giapponese per gli animali biologici e i prodotti di origine animale.

Grazie all’estensione dell’accordo, conclude l'Ufficio federale dell'agricoltura, «il regime commerciale tra la Svizzera e il Giappone migliorerà nettamente, agevolando gli scambi di prodotti ottenuti dall’agricoltura biologica con conseguente miglioramento dell’accesso al mercato per gli esportatori svizzeri di prodotti biologici trasformati».