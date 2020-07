Primo mese positivo per lo Swiss Night Pass

BERNA - Lo Swiss Night Pass, una carta digitale offerta da club e discoteche per soddisfare la richiesta governativa di registrare le presenze nei locali notturni, ha un buon successo. Dal suo lancio, alla fine di maggio, ne sono stati scaricati 25'000 e ne vengono utilizzati 10'000 ogni fine settimana.

Lo riferisce un comunicato odierno di Save-the-Night.ch, piattaforma creata per aiutare l'attività della vita notturna elvetica e all'origine dell'iniziativa del Night Pass.

Al lavoro con diversi Cantoni - Secondo la fonte, le autorità del canton Vaud raccomandano questa soluzione che ha dato prova di efficacia. «Stiamo lavorando anche con altri governi cantonali per generalizzare la nostra soluzione», dice la piattaforma messa gratuitamente a disposizione degli operatori della vita notturna. Attualmente sono una ventina. Si trovano soprattutto a Losanna, ma anche a La Chaux-de-Fonds, Nendaz, Châtel-St-Denis, Friburgo e persino a Locarno.

Per rendere ancora più affidabile il tracciamento dei contatti e la verifica dei dati telefonici per i locali notturni, lo Swiss Night Pass sarà ora inviato gratuitamente agli utenti via SMS.

Come funziona? - La carta è gratuita per club, bar, discoteche, eventi notturni e utenti. All'entrata dei locali gli organizzatori scansionano il pass e viene creato automaticamente e in modo sicuro un elenco delle presenze. La cronistoria delle visite dei clienti può essere consultata in qualsiasi momento.

I clienti si registrano su save-the-night.ch e ricevono lo Swiss Night Pass direttamente per e-mail. I gestori di attività contattano hello@save-the-night.ch e viene dato loro un accesso alla scansione delle mappe digitali con un telefono cellulare, spiega la piattaforma.