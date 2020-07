Fête des Vignerons: il buco sfiora i 12 milioni

LOSANNA - A lungo stimato in 15 milioni di franchi, il deficit della Fête des Vignerons 2019 ammonta in realtà a 11,8 milioni. Lo rivelano i conti definitivi pubblicati oggi, secondo cui il costo totale della manifestazione si è avvicinato ai 106 milioni.

Le entrate si sono invece aggirate intorno ai 94 milioni, indica la Confraternita dei Vignerons in un comunicato odierno. Della perdita si faranno interamente carico gli organizzatori dell'evento, i quali precisano che tutti i creditori sono stati pagati o si è proceduto a un accantonamento delle loro fatture.

Gli incassi relativi ai biglietti corrispondono al 71% del fatturato: l'obiettivo era fissato all'85%. Gli spettacoli notturni hanno avuto un tasso di presenza del 94% e le rappresentazioni durante il giorno del 71%.

L'impatto diretto della manifestazione è valutato in 189 milioni, quello indiretto in 138 milioni. In totale dunque sono state generate ricadute economiche per 327 milioni, ovvero più del triplo delle spese sostenute.