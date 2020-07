«Il 42% dei campioni d'acqua non è conforme al diritto alimentare»

FRIBURGO - Il 42% dei campioni di acqua potabile esaminati nel canton Friburgo non sono conformi a livello di diritto alimentare. La presenza di metaboliti di clorotalonil è stata riscontrata in diverse regioni.

Principalmente, i resti del fungicida usato in agricoltura sono stati rilevati nei distretti della Broye, di Lac, della Singine, della Sarine e nel sud della Glâne. "Il Consiglio di Stato è preoccupato da questa situazione e si impegna a fare di tutto per risolvere il problema", indica oggi il governo cantonale in una nota.

I comuni interessati sono stati informati dei risultati delle analisi. Ora avranno due anni di tempo per mettersi in regola. Dei 381 campioni passati al setaccio, 221 hanno superato il test, 160 no.

Tuttavia, non si tratta di dati rappresentativi del tasso di metaboliti presenti nell'acqua potabile che esce dai rubinetti dei vari comuni. Questa può essere in effetti un miscuglio di diverse risorse, che cambiano in funzione delle disponibilità idriche legate alle condizioni climatiche.