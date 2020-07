Altre 134 persone positive, quattro in ospedale

BERNA - Anche oggi non arrivano dati confortanti dal consueto bollettino emanato dall'Ufficio federale di sanità pubblica. I contagi hanno infatti nuovamente superato il muro dei cento, toccando quota 134. Ieri, ricordiamo, erano stati 116, mentre il giorno precedente se ne contavano 137 (dato più alto da inizio maggio).

Anche la situazione ticinese è peggiorata. Dopo un mese di giugno con soli quattordici contagi, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati sette nuovi casi (il numero più alto in un solo giorno dallo scorso 21 maggio).

Per cercare di evitare una seconda ondata, mercoledì il Consiglio federale ha emanato varie misure per il contenimento del virus. Tra di esse vi è anche quella - da tempo richiesta da più parti - dell'obbligo d'indossare la mascherina per prendere i mezzi pubblici. Un'altra contromisura adottata è quella della quarantena per i viaggiatori che tornano da una regione a rischio. Questo per evitare i famigerati "contagi da rientro" che hanno già provocato diversi focolai nel Paese.

Numeri da inizio pandemia - Il numero delle infezioni da inizio pandemia è quindi salito a 32'101. Mentre i decessi totali rimangono 1'686. Per quel che concerne i test, ne sono finora stati effettuati ben 614'283, il 6,3% dei quali è risultato positivo.

Un'ospedalizzazione al giorno - Se si considerano gli ultimi sette giorni, sono state strisciate ben 65'133 persone, di queste l'1.0% aveva contratto la malattia. Sempre nell'ultima settimana, delle 576 persone che hanno avuto un test positivo, 16 hanno dovuto essere ospedalizzate. Il totale delle persone ricoverate da inizio pandemia sale quindi a 4'055 (quattro più di ieri).