I medici cantonali: «Mascherina obbligatoria anche negli spazi pubblici»

BERNA - Per i medici cantonali, l'obbligo di portare le mascherine sui trasporti pubblici non è sufficiente. Rudolf Hauri, presidente della loro associazione, ha dichiarato che sarebbe favorevole a un obbligo di indossarle in tutti gli spazi pubblici.

Da un punto di vista epidemiologico, l'uso delle mascherine protettive sarebbe consigliabile in tutti i negozi e in tutti gli altri luoghi affollati, ha detto Hauri oggi alla trasmissione "Heute morgen" della radio svizzerotedesca SRF.

Il presidente dell'Associazione dei medici cantonali della Svizzera (AMCS) ha inoltre dichiarato di aver accolto positivamente la decisione di ieri del Consiglio federale di prescrivere la quarantena a persone provenienti da paesi a rischio che entrano in Svizzera. Tuttavia una quarantena non è un soggiorno in prigione, bensì include un elemento di libera volontà

I medici cantonali sono l'organo di controllo, ma anche il punto di contatto. È importante capire la necessità della quarantena, ha detto Il medico cantonale di Zugo.