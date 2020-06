Covid-19 in Svizzera: altri 35 casi, ma nessun decesso

BERNA - Sono 35 le nuove infezioni da Covid-19 in Svizzera confermate oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che fanno salire il totale a 31'652 contagi. Ieri - lo ricordiamo - i nuovi contagi erano stati 62. Sabato 69, mentre venerdì 58. Un leggero rallentamento - provocato anche dalla consueta diminuzione dei test effettuati durante il weekend - che però non cancella la preoccupazione - espressa a più riprese da vari esperti - per l'incremento progressivo dei contagi registrato nel Paese da inizio della scorsa settimana.

Preoccupazione - Oltre alla Task-Force elvetica, tra le diverse voci critiche vi è anche quella del medico infettivologo luganese Christian Garzoni: «Benché la situazione in Ticino sia sotto controllo - ci ha confidato ieri - sono molto preoccupato per quello che sta succedendo in Svizzera tedesca e in Romandia e condivido - senza cadere nell'allarmismo - la preoccupazione del capo della task force Matthias Egger». Il direttore sanitario ha sottolineato che ad allarmarlo sono soprattutto i potenziali focolai che possono svilupparsi in posti affollati. «Gli assembramenti sono un tema delicato che fa paura anche a noi esperti», ha sottolineato Garzoni ricordando quel che è successo il 21 giugno alla discoteca Flamingo di Zurigo dove un solo paziente infetto ha fatto finire in quarantena ben 300 persone.

Nessun decesso - Se da un lato i contagi aumentano in maniera preoccupante, dall'altro le vittime per ora restano stabili: da inizio emergenza sono infatti 1'682 le persone decedute, nessuna delle quali nelle ultime ventiquattro ore. Per quel che concerne i test, ne sono finora stati effettuati ben 566'594 (3'685 nelle ultime 24 ore), il 6,7% dei quali è risultato positivo. «Più tamponi, positivi o negativi, - precisano le autorità sanitarie elvetiche - possono essere fatti alla stessa persona».

Nuovo contagio in Ticino - Per quanto riguarda il Ticino, ricordiamo che le autorità cantonali non pubblicano più l'aggiornamento della situazione nel fine settimana e nei festivi. Ma secondo quanto anticipato dal Cantone alla RSI, nelle ultime 24 ore è stata segnalata una nuova infezione. Il bilancio dei casi positivi sale quindi a 3'328, mentre i decessi restano 350 e l'ultima vittima risale allo scorso 11 giugno. «Il Ticino - ha precisato ieri Garzoni - è al momento un'isola felice, quasi "Covid-free". La situazione al momento e buona ma non bisogna mollare». E soprattutto è fondamentale rispettare le semplici regole che abbiamo imparato a conoscere e utilizzare durante la fase acuta della crisi: ovvero distanziamento fisico, igiene e l'uso della mascherina.