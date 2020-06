Riscaldamento globale, la protesta indossa il camice

LOSANNA - Un'ottantina di persone del movimento Extinction Rebellion (XR) attive nel settore medico e sanitario hanno condotto un'azione dimostrativa a favore del clima oggi pomeriggio a Losanna.

Hanno inscenato uno spettacolo per avvertire i passanti delle ripercussioni del riscaldamento globale.

Vestiti per lo più con abiti bianchi, con maschere con il simbolo XR, si sono riuniti dalle 14.00 in Place de l'Europe. Mentre due oratori raccontavano la storia dei prossimi disastri legati alla crisi climatica, gli attivisti si sono alternati sull'asfalto per formare il logo XR.

«Gli esseri umani non possono sopravvivere a certe temperature. Parti del mondo diventeranno inabitabili», ha affermato uno dei manifestanti. Fra gli oggetti portati in scena, anche una bara con la scritta "Our Future" e un termometro gigante. Tra gli striscioni spiccavano le parole «L'inazione del governo uccide».

La manifestazione, autorizzata dalla polizia, ha riunito attivisti di tutte le età provenienti da vari settori sanitari. Tra loro c'era anche Jean Martin, ex medico cantonale vodese.

keystone-sda.ch / STF (SALVATORE DI NOLFI)