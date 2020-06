In manette un latitante della 'Ndrangheta

REGGIO CALABRIA - Ricercato da 3 anni in Italia per vari reati, un latitante della 'ndrangheta lavorava come cameriere e pizzaiolo in un locale a Bienne, nel canton Berna, dove è stato arrestato.

L'agenzia di stampa italiana Ansa riferisce che l'operazione è stata compiuta in forza di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Procura di Palmi su indicazione dei carabinieri di Gioia Tauro.

Roberto Pisano, 41enne di Gioia Tauro, considerato contiguo alle cosche di 'ndrangheta Piromalli-Molè di Gioia Tauro, era ricercato per espiare 8 anni e 7 mesi di reclusione per produzione, traffico e detenzione di droga, minacce e diversi altri reati commessi tra Pesaro, Ancora e Gioia Tauro tra il 2007 e il 2015.

Nella cittadina bernese l'uomo viveva con la moglie e continuava a mantenere contatti con i propri familiari. Pisano è in attesa di estradizione in Italia già richiesta dal Ministero della Giustizia.