Salvataggio Lufthansa: Swiss e Edelweiss soddisfatte

ZURIGO - Il piano di salvataggio statale di Lufthansa approvato stasera dagli azionisti della compagnia aerea tedesca è stato accolto favorevolmente dalle due filiali elvetiche del gruppo. Swiss e Edelweiss si sono dichiarate soddisfatte per la decisione destinata a garantire la liquidità della società tedesca.

Tale decisione «ci dà una sicurezza in fatto di pianificazione per proseguire la ripresa delle operazioni aeree e assicurare i collegamenti tra la Svizzera e il resto del mondo», ha detto il CEO di Swiss Thomas Klühr, citato in una breve presa di posizione.

Ad inizio maggio, anche la Confederazione aveva annunciato un aiuto d'urgenza di 1,275 miliardi di franchi alle compagnie Swiss ed Edelweiss. Tale somma non è ancora stata versata proprio a causa delle incertezze concernenti il futuro della casa madre tedesca. In caso di insolvenza di Lufthansa, anche le due filiali elvetiche avrebbero temuto per la loro sopravvivenza.