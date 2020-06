Nicolas Pernet è il nuovo direttore della RTR

COIRA - Il Consiglio d’amministrazione della SSR, su proposta del Comitato del Consiglio regionale della SRG Svizra Rumantscha, ha nominato oggi all’unanimità Nicolas Pernet al vertice della RTR. Originario dei Grigioni e attuale media manager di Ringier, Pernet assumerà il nuovo ruolo alla RTR dopo aver preso accordi con l’attuale datore di lavoro.

La nomina del vertice della RTR avviene ad opera del Consiglio d’amministrazione della SSR su proposta della SRG Svizra Rumantscha (SRG.R) e d’intesa con il direttore generale della SSR, Gilles Marchand. Durante la procedura di nomina, Nicolas Pernet ha convinto i membri del comitato oltre che per la sua vasta e pluriennale esperienza nel settore dei media, anche per le sue competenze strategiche, la sua personalità, il suo pensiero analitico e il suo gusto per le sfide che attendono il servizio pubblico dei media nella Svizzera romancia in un mercato linguisticamente molto frammentato.

Nicolas Pernet, 40 anni, assumerà l’incarico di direttore della RTR dopo aver preso accordi con l’attuale datore di lavoro. Fino ad allora, la RTR continuerà ad essere guidata da Pius Paulin (61 anni), che aveva assunto la direzione ad interim a fine 2019. Il passaggio delle consegne sarà definito nelle prossime settimane insieme al direttore generale della SSR Gilles Marchand.

Nicolas Pernet è nato nel 1979 a Sent nel comune di Scuol nella Bassa Engadina (GR). Concluso il percorso scolastico all’Hochalpines Institut Ftan in Engadina, ha studiato economia aziendale all’Università di San Gallo (HSG) e nel 2010 presso questa stessa università, dopo i soggiorni all’estero alla University of Michigan e all’École des Hautes Études Commerciales de Paris, ha conseguito anche un dottorato.

I primi anni lavorativi lo hanno visto attivo a partire dal 2010 come capoprogetto presso Ringier, azienda operante nel settore dei media, nel campo dello sviluppo delle attività in ambito digitale, per poi passare al ruolo di capoprogetto nell’ufficio del CEO della stessa azienda; nel 2013 ha assunto la direzione del marketing del gruppo Blick, di cui è diventato responsabile Publishing & News Business nel settembre 2016 e Head of Commercial Management da aprile 2020. Nicolas Pernet è sposato e padre di due figli.

Vincent Augustin, presidente della SRG Svizra Rumantscha e membro del Consiglio d’amministrazione della SSR: «Fino all’ultimo la SRG.R aveva l’imbarazzo della scelta di fronte a una rosa di candidati così qualificati. Ma sono sicuro che la scelta effettuata sia ottima e mi rallegro fin da ora della collaborazione con Nicolas Pernet, sia alla RTR sia come membro del Consiglio d’amministrazione della SSR».

Il direttore generale della SSR Gilles Marchand: «Sono felice di poter accogliere Nicolas Pernet nel Comitato direttivo della SSR. Il suo know-how e la sua comprensione del panorama mediatico svizzero saranno molto utili in questa fase di trasformazione della SSR e quindi anche della RTR. Colgo questa occasione per ringraziare già Pius Paulin per il suo grande e appassionato impegno a favore della RTR. A lui va la mia completa fiducia fino al passaggio delle consegne».

Nicolas Pernet in merito alla sua nomina: «Come grigionese doc sono molto felice di poter assumere la guida della RTR e impegnarmi in questa funzione a favore di un forte servizio pubblico dei media in Svizzera».