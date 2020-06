Berset a Parigi per il 14 luglio: «Grazie per le cure a 49 francesi»

PARIGI - Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato la Svizzera a partecipare ai festeggiamenti del 14 luglio come ringraziamento per aver accolto 49 pazienti francesi in ospedali della Confederazione durante la fase acuta della pandemia. A rappresentare Berna sarà il consigliere federale Alain Berset.

La portavoce dell'ambasciata di Francia in Svizzera, interpellata in seguito a notizie di stampa, ha confermato oggi alla Keystone-ATS la presenza del ministro della sanità friburghese a Parigi il prossimo 14 luglio.

A causa della pandemia, la cerimonia non si terrà come di consueto sugli Champs-Élysées, ma sulla Place de la Concorde, con 2000 partecipanti e 2500 ospiti. Il corteo militare sarà limitato a uno show aereo ed è previsto un ringraziamento al personale medico-sanitario, in prima linea durante tutta la crisi.

L'invito di Parigi vuole celebrare la solidarietà transfrontaliera sviluppatasi durante la crisi provocata dal Covid-19. Il 21 marzo, quando le strutture ospedaliere del dipartimento francese dell'Alto-Reno erano completamente oberate, i cantoni confinanti del Giura e dei due Basilea avevano accettato di accogliere alcuni pazienti francesi. Lo stesso avevano fatto Germania, Austria e Lussemburgo: anche questi Paesi saranno invitati a partecipare alle celebrazioni del 14 luglio.

La regione nord-orientale della Francia era stata tra le più colpite dal contagio soprattutto a causa dell'enorme raduno di membri della chiesa evangelica di Mulhouse, tenutosi l'ultima settimana di febbraio e trasformatosi nel più grave focolaio francese.