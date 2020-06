Gli ambientalisti invadono il Quaibrücke

ZURIGO - Circa 250 manifestanti del gruppo ambientalista Extinction Rebellion stanno bloccando il Quaibrücke a Zurigo. La polizia si è dapprima limitata a osservare e a invitare i dimostranti a consentire la circolazione: gli attivisti hanno infatti bloccato le due estremità del ponte, impedendo alle automobili ma anche ai tram di transitare. Dato che nessuno ha risposto alle richieste delle forze dell'ordine, gli agenti hanno iniziato a spostare "di peso" le persone una a una.

I manifestanti allontanati dalla polizia o quelli che se ne sono andati volontariamente hanno dovuto sottostare a un controllo dell'identità. Non si sa per ora se vi siano stati arresti, in ogni caso l'evento si è svolto in modo pacifico.

Poiché le persone che hanno partecipato all'azione erano solo 250 non si sono rese perseguibili per violazione del regolamento Covid-19. La maggior parte di esse indossava inoltre maschere protettive.

Con la loro azione, i manifestanti hanno voluto ricordare alla gente che il mondo dopo la pandemia di coronavirus non dovrà «tornare alla normalità»: altrimenti non si potrà evitare un collasso climatico.

Extinction Rebellion - un'organizzazione attiva in molti Paesi - si è fatta conoscere in Svizzera negli scorsi mesi per una serie di azioni. Ad esempio, i militanti hanno bloccato il terminal dei jet privati all'aeroporto di Cointrin e la rue Centrale a Losanna, mentre a Zurigo, lo scorso settembre, avevano colorato la Limmat di verde.

