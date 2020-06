Senza lavoro da gennaio e la disoccupazione non gli ha ancora versato un soldo

ZURIGO - 3 giugno 2020, Zurigo, Alex* è disperata e si rivolge ai suoi amici su Facebook con un post straziante: «Non è che qualcuno ha del cibo? La disoccupazione è in ritardo e non ho più soldi».

Aprendo il suo e-banking il conto è in rosso di 200 franchi e ci sono circa 2'000 franchi di fatture ancora non saldate. Disoccupata da inizio anno, iscrittasi alla disoccupazione da febbraio, non ha ancora visto nemmeno un centesimo.

Sì, la sua è stata una reazione d'impulso: «Ma non mi vergogno di essere povera e chiedere aiuto quando lo stato non sta facendo quello che dovrebbe», spiega a 20 Minuten la ragazza il cui post ha ricevuto tantissimo sostegno - anche da gente che non conosceva - riuscendo a riempire frigo e dispensa: «non mi aspettavo questo tipo di reazione, mi ha proprio sopraffatto!».

In una situazione non molto diversa si è ritrovato Dani*, pure lui a piedi da inizio 2020, e iscritto all'Ufficio regionale di collocamento dal 1 febbraio.

Anche qui, a inizio giugno, nemmeno l'ombra di un assegno: «Non sapevo più cosa fare, allora ho iniziato a telefonare e a scrivere email», spiega lui, «ad aprile ho scoperto che alla mia pratica mancavano dei documenti. Glieli ho girati il giorno stesso». Malgrado ciò, per ora, ancora nulla: «Ho dovuto attingere ai miei risparmi. Sono fortunato che mia moglie lavora ma l'incertezza economica è straziante».

«Solitamente per valutare una domanda ci vuole circa un mese», spiega Lucie Hribal dell'Ufficio del lavoro del Canton Zurigo, «spesso mancano documenti e le pratiche si complicano. Con il coronavirus l'aumento delle domande è stato significativo».

A rendere ancora più complesso il disbrigo dell'enorme volume di richieste contribuisce il personale ridotto e gli orari di lavoro parziali: «È una situazione complicata, con le risorse che abbiamo è difficile andare più veloci di cosi», conferma.

*nomi noti alla redazione