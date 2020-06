Collaboratrici domestiche, in Ticino guadagnano meno

ZURIGO - Si occupano della lavanderia, si prendono cura dei bambini e assicurano la pulizia in migliaia di case private svizzere. In media ottengono circa 28 franchi l'ora per il loro lavoro.

Dopo aver dedotto i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione sociale, i collaboratori domestici percepiscono ancora una media di 25 franchi l'ora, come riporta la società Quitt.ch, specializzata nelle buste paga degli aiuti a domicilio.

In un'analisi di oltre 4.000 contratti di lavoro, utilizzata anche dall'Ufficio federale di statistica, Quitt.ch evidenzia chiare differenze salariali da Cantone a Cantone.

Ticino fanalino di coda - Il salario lordo più elevato viene pagato al personale delle pulizie nel Canton Zurigo: 31,70 franchi l'ora. Gli aiuti domestici nei cantoni a bassa tassazione - Nidvaldo (31.60 franchi) e Svitto (31.30 franchi) -, ricevono quasi lo stesso stipendio. Fanalino di coda è il Ticino, che arriva ultimo con 25.40 franchi l'ora. Circa un quarto in meno rispetto al Canton Zurigo.

Il confronto dei salari delle babysitter mostra che il cantone più remunerativo è quello di Obvaldo, con una media di 32 franchi l'ora. Ma guadagnano oltre 30 franchi anche le "nanny" nei due cantoni dell'Appenzello. Ultima, in questo caso, l'area ginevrina, con 22.55 franchi l'ora.

Per il portavoce di Quitt, Bernhard Bircher-Suits, i salari più bassi nella Svizzera meridionale e occidentale dipendono dal dumping conseguente alla concorrenza transfrontaliera e, probabilmente, anche da molti lavoratori illegali. «Un recente rapporto della SECO sulla lotta al lavoro sommerso mostra come, in Svizzera romanda e in Ticino, vi sia un numero superiore alla media di assistenti domestici che violano i loro obblighi di rendicontazione e contribuzione», conclude Bircher-Suits.