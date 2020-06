Quando la poltrona del cinema è il sedile dell'auto

ZURIGO - Dall’introduzione delle limitazioni dovute al coronavirus, il drive-in sta sperimentando un autentico boom, soprattutto in Germania, ed è popolare come non mai. Per questo motivo, dal 27 giugno, anche in diverse località svizzere ci si potrà gustare un film direttamente dalla propria auto. Per gli appassionati di cinema si prospetta una ricca programmazione, con oltre 250 proiezioni in una ventina di città.

Gestione online - Grazie a una gestione esclusivamente online che spazia dalla vendita dei biglietti all’acquisto degli snack box (e, di conseguenza, a una procedura priva di contatti), le misure di protezione previste dall’UFSP saranno rispettate totalmente, di modo che gli amanti del cinema (ma anche delle auto) possano vivere un’esperienza cinematografica all’aperto unica nel suo genere, immersi in un’indimenticabile atmosfera.

Pausa dalla vita quotidiana - «Siamo lieti di realizzare una serie di eventi cinematografici di proporzioni mai viste prima e di offrire così alla popolazione svizzera, nonostante le limitazioni allo svolgimento di manifestazioni, una pausa indimenticabile dalla vita quotidiana durante la prossima estate», sostiene Peter Hürlimann, fondatore di Cinerent AG, che organizza l'evento in collaborazione con Allianz Suisse (main sponsor), SCE Suisse e 20 Minuten.

Vendita biglietti - Le informazioni dettagliate sulla vendita dei biglietti saranno disponibili fra qualche giorno. Chi decide subito di partecipare all’iniziativa può assicurarsi uno sconto del 10% sull’ordine successivo di un biglietto sul sito: www.allianzdriveincinema.ch/it

Porta il cinema per auto nella tua città - Chi possiede una bella idea per una location, che sia conforme ai requisiti di svolgimento e in cui verrà poi effettivamente svolto l’Allianz Drive-In Cinema, riceverà per il suggerimento CHF 500.– da parte degli organizzatori. Qui è possibile accedere alle linee guida e alla presentazione della proposta.