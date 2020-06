Un radar acustico contro i veicoli troppo rumorosi

GINEVRA - Da lunedì, Ginevra testa un radar acustico che rileva gli utenti della strada troppo rumorosi. Il dispositivo rimarrà in funzione per due settimane ed è la prima volta che viene messo alla prova in un ambiente urbano.

L'esperimento realizzato in città è una novità assoluta in Svizzera, ha dichiarato il Dipartimento degli affari territoriali. Il Cantone sta lavorando a questo progetto in collaborazione con la sezione ginevrina del TCS.

Come i radar di velocità, questi apparecchi rilevano gli eccessi analizzando il rumore emesso dai veicoli a motore. Il radar in prova su Avenue Wendt non ha lo scopo di punire gli automobilisti e si limita a visualizzare un "Grazie" sullo schermo quando i limiti non vengono superati.

L'esperimento aiuterà anche a perfezionare la tecnologia per poter essere utilizzata in un contesto urbano. Le autorità ginevrine sono intenzionate a lottare contro il rumore eccessivo evitabile sulle strade. «Gli ultimi mesi hanno dimostrato quanto una maggiore tranquillità possa avere un effetto benefico sulla qualità della vita», sottolineano.