Il Poli di Zurigo si conferma al vertice

ZURIGO - Il Politecnico federale di Zurigo (ETH) si conferma al primo posto in Svizzera nella classifica internazionale del Centre for World University Rankings (Cwur). L'Ateneo elvetico si colloca in 29esima posizione nel ranking a livello internazionale. Seguono le Università di Zurigo (67esima), Basilea (94esima), Ginevra (96esima) e il Politecnico di Losanna (EPFL) al 102esimo posto.

Il ranking è stilato sulla base di 7 parametri di cui 4 legati alla Research Performance (è il parametro migliore per Sapienza); gli altri criteri considerati sono Quality of Faculty, Quality of Education e Alumni Employment.

La classifica vede al primo posto assoluto a livello internazionale l'Università di Harvard (100 punti), seguita dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston (96,7) e dalla Stanford University (95,2). L'ETH, dal canto suo, ottiene un punteggio di 86,8.

Tuttavia, alcuni atenei non vengono valutati con tutti i parametri. Ad esempio, l'EPFL non ha ricevuto un punteggio nella sezione Quality of Education.

Tra gli altri atenei elvetici, l'Università della Svizzera italiana (USI) è all'803esima posizione con uno score di 71,6 punti. Nel caso di quest'ultima viene considerato solamente il parametro Research Performance.