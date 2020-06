Freno ai costi, iniziativa riuscita

BERNA - L'iniziativa popolare federale lanciata dal PPD "Per premi più bassi - Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)", è formalmente riuscita. Il testo, depositato il 10 marzo 2020, ha raccolto 103'761 firme valide sulle 104'510 depositate, ha indicato oggi la Cancelleria federale in una nota.

L'iniziativa "Per premi più bassi-Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)" vuole obbligare la Confederazione e i Cantoni a introdurre un freno ai costi.

Se due anni dopo un eventuale accettazione alle urne l'aumento dei costi per assicurato dovesse essere superiore di oltre un quinto all'evoluzione dei salari nominali, il Consiglio federale in collaborazione con i Cantoni dovrebbe adottare provvedimenti per ridurre i costi, con effetto a partire dall'anno successivo. In tal modo si mira a ottenere che i costi evolvano in modo corrispondente all'economia nazionale e ai salari medi, e che i premi rimangano finanziariamente sostenibili.

Lo scorso 20 maggio il Consiglio federale aveva raccomandato la bocciatura dell'iniziativa, ma ha tuttavia deciso di opporre alla proposta democristiana un controprogetto indiretto a livello di legge.