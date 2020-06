L'Università di Zurigo mantiene il numero chiuso per medicina

ZURIGO - L'Università di Zurigo mantiene il numero chiuso e il relativo esame di ammissione alla facoltà di medicina per l'anno accademico 2020/2021. Il motivo è il numero d'iscrizioni che rimane elevato in tutta la Svizzera. Il test attitudinale è in programma il 3 luglio.

Anche le università di Basilea, Berna, Friburgo, quella della Svizzera italiana e il Politecnico federale di Zurigo hanno intenzione di mantenere le limitazioni per i nuovi iscritti agli studi di medicina, scrive oggi in una nota il governo cantonale zurighese.

Con 422 nuovi iscritti a medicina, il numero massimo all'Università di Zurigo è invariato rispetto agli scorsi anni. Più precisamente si tratta di 372 iscrizioni per la medicina umana e 50 per odontoiatria.

A queste cifre si aggiungo 90 matricole ammesse alla facoltà di veterinaria Vetsuisse, nata dalla collaborazione fra l'ateneo di Berna e quello di Zurigo.

Per i corsi di master sono disponibili a Zurigo 365 posti in medicina umana, 44 in odontoiatria e 70 in veterinaria. Anche in questo caso le cifre rimangono invariate.