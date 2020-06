Il dibattito sul matrimonio per tutti si terrà giovedì prossimo

BERNA - Il dibattito al Consiglio nazionale sul progetto di applicazione dell'iniziativa parlamentare dei Verdi liberali "Matrimonio civile per tutti" verrà ripreso giovedì prossimo. Lo hanno annunciato i servizi del Parlamento via Twitter. Ieri pomeriggio la Camera aveva interrotto i lavori.

Nel corso del dibattito sull'entrata in materia, a parte l'UDC, tutti gli altri gruppi parlamentari si sono detti d'accordo col progetto della commissione con cui si vuole consentire alle coppie omosessuali di sposarsi. Si tratta insomma di fare un "passo storico" verso la completa uguaglianza di tutti i cittadini svizzeri, indipendentemente dallo stile di vita.

L'esito del voto finale alla Camera del popolo sembra quindi praticamente scontato. Unico aspetto controverso in seno alla maggioranza riguarda il ricorso per le coppie lesbiche al seme di un donatore. La commissione preparatoria raccomanda il "no", ma con un solo voto di scarto. Il timore è che una simile disposizione non raccoglierebbe attorno a sé una maggioranza in caso di votazione popolare. L'idea, insomma, è quella di trattare le questioni concernenti la medicina della riproduzione soltanto in un secondo tempo.

La possibilità che venga lanciato un referendum, qualora la modifica del Codice civile dovesse venir adottata anche dal Consiglio degli Stati, è probabile. L'Unione democratica federale si è già espressa in tal senso.