Parrucchieri: da sabato saloni riaperti al 100%

BERNA - Dal prossimo sabato i parrucchieri in Svizzera potranno nuovamente sfruttare al 100% lo spazio dei loro saloni. Le misure di protezione sono state adattate restando fedeli alle direttive dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), indica un comunicato congiunto dell'associazione di categoria Coiffure Suisse e dei sindacati Syna e Unia diramato questa sera.

Secondo l'associazione, i saloni necessitano di poter essere sfruttati appieno per evitare licenziamenti e fallimenti. Le misure di protezione di dipendenti e clienti sono state riviste di concerto con le parti sociali. L'uso delle mascherine, per parrucchieri e clienti, rimane obbligatorio, così come il lavaggio e la disinfezione delle mani, degli utensili e dei luoghi prima del servizio a ogni cliente.

Anche la cosiddetta distanza sociale di due metri continuerà a valere. Nei saloni in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere approntati adattamenti tecnici, come la separazione spaziale dei posti di lavoro. Inoltre, per alleviare il disagio dei dipendenti, che devono indossare maschere per tutto il giorno, i datori di lavoro sono invitati a concedere loro pause regolari all'aria aperta.