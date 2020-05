Coronavirus in Svizzera: 17 nuovi casi ma nessun decesso

BERNA - Con 32 nuovi contagi, ieri in Svizzera era stato registrato il più alto numero di infezioni della settimana. Oggi si torna invece sotto le 20 unità: nelle ultime ventiquattro ore a livello nazionale sono infatti stati registrati 17 nuovi casi accertati, come si evince dai più recenti dati dell'ufficio federale della santità pubblica (UFSP).

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Svizzera, il numero complessivo delle persone risultate positive al coronavirus è attualmente di 30'845. Sinora sono inoltre stati effettuati 394'717 tamponi, di cui il 9% ha riscontrato la presenza del virus.

Per quanto riguarda il bilancio dei decessi legati al Covid-19, nelle ultime ventiquattro ore l'UFSP non ha registrato nessun decesso. Le vittime restano quindi a quota 1'657.

La morte di un neonato - Proprio ieri, lo ricordiamo, le autorità sanitarie federali hanno comunicato che per la prima volta dallo scoppio dell'epidemia in Svizzera, tra le vittime si conta anche un bambino: si tratta di un neonato del Canton Argovia che ha contratto il virus all'estero, in Macedonia. Non è però ancora chiaro quale sia la causa della morte, in quanto il bimbo era positivo al virus ma è deceduto a causa di una grave malattia neurologica. Va quindi chiarita l'origina di quest'ultima.

La situazione in Ticino - Sul fronte della diffusione del virus, a livello ticinese il trend continua a essere positivo: nelle ultime ventiquattro ore non ci sono infatti stati né nuovi casi d'infezione né nuovi decessi. I contagi complessivi restano quindi 3'313.