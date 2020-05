«I bambini hanno bisogno di spazi di gioco»

BERNA - Il gioco all'aperto o nella natura è importante per lo sviluppo positivo dei bambini. Lo ricorda Pro Juventute in occasione della Giornata mondiale del gioco che si tiene oggi. La fondazione esorta i comuni a creare più zone appropriate in tal senso.

La crisi attuale del coronavirus illustra in modo particolare l'importanza di spazi esterni naturali vicini ai luoghi abitativi dei bambini per la loro salute fisica e psichica, sottolinea Pro Juventute in una nota odierna. Oggi i fanciulli non hanno a disposizione spazi ricreativi a sufficienza.

Dal punto di vista degli adulti, gli spazi per i bambini sono spesso ridotti ai parchi giochi, rileva la fondazione. Ma si tratta di un ragionamento troppo limitativo: luoghi adatti ai bambini possono essere diversificati e legati agli spazi privati, semi-pubblici e pubblici, quali percorsi, piazze, cortili delle scuole, giardini e margini dei quartieri.

Progressivamente il tempo libero dei bambini è inoltre sostituito da pianificazioni settimanali sempre più strutturate. Questo ha ripercussioni anche sul tempo che trascorrono all'aperto per giocare.

Pro Juventute fornisce inoltre ai comuni delle direttive sugli spazi ricreativi per adeguare meglio gli spazi ricreativi alle esigenze dell'infanzia. Tali linee guida si rivolgono anche a committenti di progetti edilizi così come agli architetti del paesaggio che pianificano e organizzano lo spazio esterno vicino alla zona abitata.