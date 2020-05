L'app sul tracciamento è già scaricabile su Android

BERNA - Le persone che non partecipano al progetto pilota per testare la Swiss Corona-Tracing App potranno comunque scaricare l'applicazione su dispositivi Android. Lo ha precisato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-ATS.

«Eravamo consapevoli» che alcune persone avrebbero scaricato l'app sin da subito, ma questo non influisce sugli obiettivi della fase pilota, ha aggiunto l'UFSP, precisando che la versione attuale di SwissCovid per Android è a disposizione dei partecipanti al progetto tramite Google Play Store. In questo modo viene garantito l'anonimato dei partecipanti, viene sottolineato. Questo significa però che anche altri utenti potranno scaricare l'app e installarla sul proprio cellulare.

La Svizzera è il primo paese al mondo in cui le autorità sanitarie hanno presentato una soluzione che utilizza l'interfaccia di Google e Apple per il tracciamento di eventuali contagi. L'app non consente invece il monitoraggio degli utenti. La fase pilota è iniziata lunedì.