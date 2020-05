Obiettivo: "Scoprire ogni singolo caso"

BERNA - Siamo sulla buona strada: solo dieci casi di coronavirus registrati in un giorno. E oggi nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Berna, Daniel Koch, l'alto funzionario della Confederazione in prima linea sul fronte coronavirus, ha preso la parola per sottolineare che il calo dei contagi è ormai paese in Svizzera, e che per restare su queste cifre così basse sono necessarie due condizioni. La prima è che chiunque abbia sintomi influenzali venga sottoposto al test. L’obiettivo è ricostruire la mappatura dei contati della persona infetta. "Dobbiamo scoprire ogni singolo caso", ha spiegato Koch “capire con chi è stato in contatto la persona infetta, dove e quando. È quindi importante annotare ad esempio chi era presente in un determinato luogo in quel momento, o in un ristorante o bar. La tracciabilità è ancora non ottimale, deve essere migliorata”.

È stato Sang-Il Kim, capo del dipartimento di trasformazione digitale, dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ad illustrare il sistema di tracciabilità dei contatti. "I singoli cantoni sono consapevoli della propria responsabilità per quanto riguarda la tracciabilità dei contatti.

La traccia dei contatti viene eseguita in questo modo:

1. All'inizio esiste un rapporto di laboratorio positivo con il nome della persona testata positiva.

2. La persona viene contattata per telefono.

3. Alla persona viene chiesto lo stato di salute, il rischio e la situazione domestica.

4. Al paziente viene chiesto di consultare il proprio medico qualora il corso della malattia sia grave.

5. Quindi saranno determinati i suoi contatti ai quali verranno fornite le istruzioni sul comportamento da adottare.

6. Durante la quarantena si tengono regolari contatti con le persone.

7. Il rilascio dall'isolamento o dalla quarantena è possibile al più presto dopo 10 giorni, a condizione che non si verifichino sintomi.

La tracciabilità dei contatti deve essere supportata con l'aiuto di un software. Le persone isolate possono inserire il proprio stato di salute in modo autonomo utilizzando un'app. Non appena sarà disponibile l'app Covid nazionale, questa sarà integrata nei software dei Cantoni. "Tuttavia, l'utilizzo dell'app è volontario e non siamo in grado di capire chi sta utilizzando l'app o meno".