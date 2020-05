Una gatta promossa al grado di aiutante di Stato maggiore

SUMISWALD - C'è chi deve trascorrere mesi e mesi in grigioverde per poter diventare un sottufficiale superiore e a chi sono bastate solo quattro settimane per una promozione di prestigio. Lili è stata infatti promossa al grado di aiutante di Stato maggiore dell'esercito svizzero. Non si tratta di un uomo o di una donna, ma di una gatta.

Il felino, che presta servizio (volontario) presso il centro di reclutamento di Sumiswald, ha meritato questo onore «per il suo efficace servizio, svolto dal 20 aprile al 20 maggio 2020, a favore del morale della truppa», si legge sulla pagina Facebook dell'Esercito svizzero. La sua presenza e il suo incoraggiamento sono stati un prezioso aiuto per il Battaglione di fanteria 19 di stanza nella regione dell'Emmental.

Alla cerimonia di consegna delle mostrine hanno preso parte il maggiore Benoît, il capitano Dupuis, l'aiutante di Stato maggiore Olier, e il capitano Benjamin. Il dossier per l'avanzamento è stato firmato dal comandante del battaglione.

Esercito svizzero