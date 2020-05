Altissima tensione sotterranea, in servizio la prima linea

BIRR - Swissgrid ha realizzato la sua prima linea sotterranea ad altissima tensione tra Beznau e Birr, nel canton Argovia. L'opera, che ha visto la luce dopo una lunga battaglia legale, è entrata in funzione un anno prima del previsto, il 19 maggio.

L'infrastruttura permette di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'area urbana di Zurigo, nella Svizzera centrale e sull'Altopiano, scrive oggi in una nota la società proprietaria della rete svizzera di trasmissione della corrente.

Il tratto - il primo realizzato sotto terra da Swissgrid con il potenziamento della tensione da 220 a 380 chilovolt - si trova nella regione del "Gäbihübel", in territorio di Riniken, poco a ovest di Brugg (AG). L'opera in realtà si estende su un tratto di 6,5 chilometri tra Rüfenach ed Habsburg, in massima parte costituiti da una linea aerea. I costi per la parte interrata ammontano a 20,4 milioni e quelli complessivi raggiungono 34 milioni di franchi.

La nuova linea completa una strettoia sulla rete di distribuzione della corrente sulla linea ad altissima tensione fra la centrale nucleare di Beznau (nel comune argoviese di Döttingen) e Mettlen (LU).

Il progetto d'interramento è stato elaborato dopo una battaglia giuridica arrivata fino al Tribunale federale. Il comune di Riniken, ma anche vari privati, si erano opposti in considerazione del previsto deturpamento del paesaggio tipicamente rurale del "Gäbihübel".

Presso il "Gäbihübel" - scrive oggi Swissgrid - «si vede chiaramente quali sono gli effetti del cablaggio sotterraneo della linea ad altissima tensione sull'assetto paesaggistico e sull'ambiente e quali sono le difficoltà da gestire per quanto concerne costruzione, gestione e manutenzione». Per questo motivo, è previsto un monitoraggio scientifico che prevede «lo studio dell'andamento della temperatura nel terreno sopra al blocco di condotti e nell'area circostante e della biodiversità nel suolo».

La messa in funzione della nuova linea ad altissima tensione è accompagnata dallo smantellamento della vecchia linea aerea da 220 chilovolt fra Rüfenacht e Habsburg: nel corso del mese di maggio sono stati smantellati 19 tralicci. I lavori di smantellamento della linea attuale dureranno probabilmente fino alla fine del 2020.