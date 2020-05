Diecimila bandiere perché «la solidarietà è il futuro»

BERNA - Il Partito socialista lancerà domani una vasta campagna di solidarietà durante la quale prevede di distribuire 10'000 bandiere in tutta la Svizzera. Questa crisi, ha spiegato a Le Matin Dimanche e al SonntagsBlick il presidente del partito Christian Levrat, ci ha insegnato la solidarietà che è anche «la soluzione per il futuro».

Oltre alla coesione della popolazione, la forza dell'intervento dello Stato, «che ha mobilitato tutti i suoi mezzi - sanitari, di sicurezza e finanziari - per aiutare chi ne aveva bisogno», è anche un elemento positivo da sottolineare.

Con la sua campagna, il PS vuole creare uno slancio positivo per aumentare i salari, in particolare quelli degli infermieri e del personale del commercio al dettaglio, spiega Levrat. «Sostenere il potere d'acquisto, in particolare per i bassi redditi, è il modo migliore per rilanciare l'economia e limitare la portata della crisi».