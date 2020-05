Coronavirus in Svizzera: 13 nuovi casi e zero decessi

BERNA - Un altro giorno con un numero di contagi limitato e abbondantemente sotto le cinquanta unità. Nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera sono infatti stati registrati 13 nuovi casi accertati, come rende noto oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Ieri - lo ricordiamo - i nuovi contagi erano 36. Mercoledì 40 e martedì 21. Il numero complessivo delle persone positive al virus è salito a quota 30'707.

Per quanto riguarda i decessi legati al Covid-19, oggi l'UFSP non ne segnala nessuno (anche se in Ticino ne risulta uno, ma probabilmente non è stato ancora conteggiato). Dall'inizio della pandemia, complessivamente ci sono state 1'638 vittime. Un dato, questo, che corrisponde a 19 morti per 100'000 abitanti. Anche se le cifre ufficiali fornite dall'UFSP divergono da quelle divulgate direttamente dai cantoni e raggruppate in una mappa dal dottorando dell'Università di Berna Daniel Probst. Secondo quest'ultimo, infatti, i decessi sarebbero 1'898.

In tutta la Svizzera i tamponi sinora eseguiti sono 363'321. Di questi il 10% è risultato positivo al nuovo coronavirus. «Più test, positivi o negativi, - precisano le autorità federali - possono essere fatti alla stessa persona».

345 morti in Ticino - Anche in Ticino, nonostante il "picco" registrato ieri di quattordici nuovi casi (non succedeva da tre settimane), oggi la situazione è tornata nella normalità confermando il trend positivo dato dal rallentamento delle nuove infezioni delle ultime settimane. Oggi una persona è morta a causa del Covid-19 e si sono riscontrati solo tre nuovi casi. Il nostro cantone rimane comunque tra le regioni più colpite della Confederazione con 3'304 casi positivi e 345 decessi. L'incidenza della malattia in Ticino resta tra le più alte della Confederazione: solo Ginevra ha infatti un numero di contagi maggiore al nostro calcolato su centomila abitanti.

Ospedalizzazioni - Sinora sono 3'919 le persone ricoverate e risultate positive al Covid-19. Su 3'381 pazienti ospedalizzati con dati completi, l'86% aveva una o più malattie preesistenti rilevanti. Le patologie citate più frequentemente sono l'ipertensione arteriosa (53%), le malattie cardiovascolari (33%) e il diabete (23%). Tra le persone ricoverate in ospedale, i tre sintomi citati più frequentemente sono febbre (66%), tosse (63%) e problemi respiratori (41%). Il 46% dei casi aveva la polmonite.