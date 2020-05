I pullman a lunga percorrenza non interessano più a nessuno

BERNA - La Svizzera rimane senza rete di pullman a lunga percorrenza: presso l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) non c'è nessuna domanda di concessione pendente. Eurobus ha ritirato la sua richiesta, così come l'austriaca Dr. Richard.

L'UFT ha confermato informazioni in proposito pubblicate oggi dai giornali di CH-Media. Dr. Richard aveva fatto richiesta specifica per le linee nell'area di Zurigo/Basilea/Berna/Lucerna, così come fra Zurigo e Domat/Ems (GR). La rinuncia è avvenuta in aprile.

Le autorità, ha spiegato l'UFT a Keystone-ATS, avevano fin da subito valutato come scarse le possibilità di riuscita di tali progetti. Potrebbero essere buone idee per completare il servizio di mezzi pubblici già esistente, ma la cadenza oraria è talmente fitta che è difficile trovare spazi utili.