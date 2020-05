Dalla Grecia in arrivo 20 minori

BERNA - Un gruppo di circa 20 richiedenti asilo minorenni non accompagnati provenienti dalla Grecia si sta recando in Svizzera. Lo riferiscono alcune Ong che a Pasqua hanno lanciato un appello per l'accoglienza dei rifugiati bloccati in Grecia.

Un portavoce della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha confermato le informazioni contenute nel comunicato precisando che l'arrivo di circa 20 minorenni è previsto per questa sera. La SEM intende rilasciare ulteriori informazioni in serata.

110 organizzazioni umanitarie, associazioni, gruppi e Ong hanno chiesto l'evacuazione dei campi profughi in Grecia in un appello lanciato a Pasqua all'attenzione del Consiglio federale e del Parlamento.

Nel comunicato, intitolato "Evacuate Now", si parlava di 23 minori. Per le organizzazioni che hanno lanciato l'appello la loro accoglienza non dev'essere considerata un atto umanitario. La Svizzera è invece obbligata ad accordare loro l'accoglienza in virtù dell'accordo Dublino, che prevede il ricongiungimento familiare.

La SEM ha annunciato in aprile di aver ricevuto e approvato 21 richieste di accoglienza di richiedenti asilo minorenni da parte delle autorità greche. In gennaio la Svizzera aveva offerto alla Grecia la possibilità di accogliere minori non accompagnati ai sensi del regolamento di Dublino.