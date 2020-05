Fidanzati multati... perché erano troppo vicini

ZURIGO - È stata multata per non aver rispettato la distanza sociale di due metri. Ma era in compagnia del suo partner, con cui convive da un anno e mezzo. L'episodio è accaduto alcune settimane fa a una donna zurighese, come riferisce la NZZ.

A nulla è valsa l'opposizione alla multa presentata alle autorità comunali: lei e il suo ragazzo sono costretti a pagare cento franchi a testa. Il motivo? Nei luoghi pubblici la distanza va rispettata anche tra i membri della stessa famiglia o di un'economia domestica.

Versioni a confronto - La sanzione è stata inflitta lo scorso 10 aprile nelle vicinanze del centro comunitario di Wipkingen. La coppia era seduta su un prato, mantenendo le distanze giuste con le altre persone presenti nell'area. Un agente si sarebbe avvicinato ai due per chiedere se vivono assieme. Alla risposta affermativa, si sarebbe poi allontanato. Più tardi avrebbe nuovamente fatto capolino la polizia, invitando i presenti ad abbandonare l'area. Poi sarebbe passato un altro agente che ha multato la coppia. La donna, che di professione è avvocato, racconta alla NZZ: «Ha fatto un riferimento generale alle disposizioni del Consiglio federale».

La polizia cittadina zurighese fornisce, tuttavia, una versione differente. Il portavoce Marco Cortesi spiega, infatti, che su quel prato c'erano troppe persone. E per questo motivo erano state invitate ad andarsene, per ben tre volte. Coloro che erano rimasti erano stati resi attenti dagli agenti. La coppia in questione non si è voluta allontanata. «Gli agenti hanno agito correttamente - afferma Cortesi - quando uno spazio deve essere liberato, questo vale per tutti».

La donna ribatte: a suo dire le indicazioni della polizia sarebbero state delle raccomandazioni sul comportamento da tenere, non un invito a lasciare l'area.

Oltre 200 multe - Non esiste un dato statistico che riguarda nello specifico le coppie multate. Ma per quanto riguarda il distanziamento sociale, dall'inizio del lockdown la polizia zurighese ha emesso 224 sanzioni. A Winterthur sono 191.