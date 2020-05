Covid: in Svizzera 3 morti in 24 ore

BERNA - In Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore sono stati confermati 33 nuovi casi di coronavirus; ieri erano stati 36, lunedì 39 e domenica 54. Secondo dati forniti all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i morti sono 1564, tre in più quindi rispetto a ieri (quando i decessi erano stati 18). Uno dei nuovi decessi è avvenuto in Ticino, come comunicato stamani.

In totale i casi confermati in laboratorio sono 30 413. L'incidenza ammonta a 354 per 100 000 abitanti. I ricoveri ospedalieri sono stati a oggi 3862, rende noto l'Ufsp: il 14% non aveva malattie preesistenti rilevanti e l'86% aveva una o più malattie preesistenti.

Per quanto riguarda i decessi, invece, il 97% soffriva di una o più patologie pregresse: soprattutto ipertensione, malattie cardiovascolari e diabete. L'incidenza, ricorda l'Ufsp, è «molto bassa» per le persone sotto i 60 anni e registra invece un picco sopra gli 80 anni. L'età mediana dei deceduti si attesta a oggi a 84 anni.