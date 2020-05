Alcol, disattenzione e velocità eccessiva causano sempre più incidenti

BERNA - Gran parte degli svizzeri ha ripreso questa settimana a recarsi al lavoro o a scuola. In occasione della riapertura delle scuole, il TCS vuole attirare l’attenzione degli utenti della strada sulla presenza dei bambini, soprattutto in questa settimana, che è simile a un rientro scolastico.

Per questo raccomanda a tutti gli utenti di assicurarsi di essere in pieno possesso delle loro capacità e di raddoppiare la prudenza prima di mettersi al volante. Infatti, sebbene il numero degli incidenti, secondo l’USTRA, sia calato dell’1.6% nel 2019 rispetto al 2018, l’ebrietà, la disattenzione e la velocità ne causano sempre di più.

Due terzi degli incidenti avvengono nelle località - Gli svizzeri si lasciano ancora distrarre troppo quando si mettono alla guida, visto che la disattenzione, il mancato rispetto di una precedenza e l’alcol sono rimaste nel 2019 le prime tre cause d’incidenti all’interno delle località. Questi tre fattori hanno provocato, rispettivamente, 1251, 1200 e 953 incidenti.

Complessivamente, sono stati 35'030 gli incidenti verificatisi all’interno delle località, pari al 65.3% dei 53'528 incidenti del 2019. È importante rilevare che, rispetto al 2018, gli incidenti imputabili alla disattenzione o all’alcol, sono aumentati, rispettivamente, del 2.5% e dell’11.6%. Nell’intento di restare concentrati sulla circolazione stradale e scongiurare infortuni, il TCS raccomanda di non consumare alcol prima di mettersi al volante e di evitare di lasciarsi distrarre dal cellulare, dalla radio o dagli altri occupanti del veicolo.

Fuori dalle località, l’alcol provoca sempre più incidenti - Tra i 10'697 incidenti verificatisi al di fuori delle località nel 2019 – senza tener conto delle autostrade - 416 sono dovuti a una guida inadatta al tracciato stradale, mentre il mancato rispetto della precedenza ha provocato 375 infortuni. L’alcol, con 374 incidenti, è ormai la terza causa più frequente, mentre era solo la quinta nel 2018, con 313 casi. Se la guida inadeguata e il mancato rispetto delle precedenze sono in diminuzione, l’alcol è in aumento del 19.5% rispetto al 2018. Per prevenire i rischi, il TCS ricorda il vecchio adagio: bere o guidare, occorre scegliere.

Comportamenti inadatti in autostrada - Le mancanze in fatto di sicurezza stradale hanno pure contribuito a provocare i 7'801 incidenti avvenuti nel 2019 sulle autostrade, semi-autostrade e infrastrutture annesse. Gli svizzeri prendono ancora troppi rischi, sebbene le tre cause più frequenti d’incidente siano diminuite nel 2019, rispetto al 2018. Infatti, il mancato rispetto delle distanze di sicurezza è stato all’origine di 523 incidenti, contro i 526 del 2018, mentre la disattenzione e la stanchezza hanno provocato nel 2019, rispettivamente, 321 e 120 incidenti, contro i 355 e i 128 dell’anno prima. Se queste cause sono in diminuzione, la velocità inadeguata alle condizioni della strada è in aumento del 3.5%, rispetto al 2018. Per prevenire i rischi, è importante adattare la guida e la velocità al traffico e alle condizioni meteorologiche. Infine, occorre lasciare una distanza sufficiente tra ogni veicolo: il TCS consiglia di mantenere un intervallo di almeno due secondi con il veicolo che precede.