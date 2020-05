Tratta di esseri umani: record di casi in Svizzera

ZURIGO - In Svizzera non si sono mai verificati così tanti casi di tratta degli esseri umani come nel 2019. Lo rileva il rapporto annuale del Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne (FIZ), secondo cui dei 255 casi noti, 169 riguardavano donne.

Le vittime erano originarie di Nigeria, Ungheria, Afghanistan, Brasile, Eritrea, Etiopia, Romania e un quarantina di Paesi, ha comunicato oggi il FIZ in occasione della pubblicazione del rapporto. La maggior parte delle vittime è stata sfruttata nel commercio sessuale, ma è anche aumentata la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo: 32 vittime sono state in particolare sfruttate in abitazioni private o nel settore alberghiero e della ristorazione. Ad essere interessati sono stati 14 cantoni (ZH, BE, AG, LU, SO, GE, BS, SG, BL, FR, JU, SZ, TG, ZG).

Delle 169 donne tra le vittime note più di un terzo erano fuggite. Erano state vittime della tratta degli esseri umani e avevano cercato protezione in Svizzera. L'anno scorso il FIZ - secondo sue informazioni - ha potuto consigliare e sostenere 61 vittime. Il servizio specializzato ha ricevuto tra l'altro aiuto finanziario dalle chiese nazionali del cantone di Zurigo.

In 21 casi, il rimpatrio in uno Stato Dublino è stato evitato. Nel 2019, in alcuni Cantoni si sono svolti procedimenti giudiziari contro i trafficanti di esseri umani. Queste inchieste sono un grande peso per le vittime, indica il rapporto. Tuttavia, le cause giudiziarie hanno significato anche per le vittime un riconoscimento dell'ingiustizia commessa nei loro confronti. sei.