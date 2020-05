L'ex capo della polizia intascava le multe

SION - Un ex capo della polizia comunale di Savièse (VS) è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita qualificata, truffa, falsità in documenti, infedeltà nella gestione pubblica e denuncia mendace. Il quarantenne è stato condannato a sei mesi di detenzione sospesi per due anni e al pagamento di 1200 franchi di spese legali.

La notizia, rivelata da 20 Minutes e Le Nouvelliste, è stata confermata all'agenzia Keystone-ATS dal primo procuratore del cantone, Olivier Elsig.

I fatti risalgono al 2018. L'ex funzionario aveva rubato più di 13'000 franchi dal fondo nel quale vengono pagate varie tasse e multe. L'uomo era stato assunto nell'aprile 2016 e all'inizio del 2018 era stato nominato capo della polizia comunale. Nell'estate dello stesso anno era stato licenziato con effetto immediato per colpa grave.