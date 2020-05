«Questa mascherina può cadere in qualsiasi momento»

ZURIGO - Alcuni la indossano in ogni circostanza, anche quando camminano nei boschi. Il che è ridicolo, secondo il dott. Christian Chuard, specialista delle malattie infettive presso l'ospedale cantonale di Friburgo. «La mascherina protettiva è utile solo quando non si possono rispettare le distanze sociali», afferma. Ma, soprattutto, molte persone non la usano correttamente o la rimuovono male.

Una mascherina troppo grande - Per correggere questi errori, l'UFSP ha realizzato un video esplicativo. Pubblicato giovedì scorso, mostra una donna che, dopo essersi lavata le mani, indossa la classica mascherina chirurgica. Se i gesti che compie sono corretti, la maschera che usa è troppo grande per lei. Non aderisce al suo viso e rivela grandi aperture sui lati. Questa disattenzione ha generato molte reazioni sui social network, nonché lo stupore dei professionisti. «Questo video è "sfortunato". Sembra che se dovesse sporgersi in avanti o scuotere leggermente la testa, la mascherina potrebbe cadere in qualsiasi momento», sottolinea il dott. Chuard.

Rischio contaminazione - Peggio ancora, secondo l'esperto, se questa donna starnutisse, le goccioline potrebbero fuoriuscire dai lati, creando così un rischio di contaminazione per le persone vicine. «Le maschere igieniche che possono essere acquistate sono disponibili solo in una dimensione standard. Gli elastici, quindi, aderiranno più o meno a seconda delle dimensioni della testa», spiega Grégoire Gogniat, portavoce dell'UFSP.

Alcuni accorgimenti - Tuttavia ci sono degli accorgimenti per impedire la formazione di tali aperture. «Il modo più semplice è quello di fare un piccolo nodo su ciascun lato per accorciare l'elastico», spiega un'infermiera. Ciò è confermato dal Dr. Chuard: «Più la maschera viene premuta sul viso, meno ci saranno perdite, meglio è».

La cosa più singolare è che, sebbene l'UFSP non trovi chiaramente nulla di sbagliato nel proprio video e non abbia intenzione di modificarlo o rimuoverlo, viola comunque le raccomandazioni. Infatti, sul suo sito web, nella pagina intitolata "Pandemia influenzale: maschere igieniche", si può leggere la seguente frase: «applicare con attenzione la maschera igienica in modo da coprire il naso e la bocca legarla stretta in modo che si adatti meglio al viso». Per il dottor Chuard però una maschera indossata male è un rimedio peggiore che non indossarla affatto. «Dà un falso senso di sicurezza e può essere fonte di contaminazione».