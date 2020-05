Trasporti pubblici, fissata la data di riferimento per indennizzi

BERNA - Il 10 maggio sarà la data di riferimento per definire quali sono i titolari di abbonamenti per il trasporto pubblico che hanno diritto a un risarcimento a causa della pandemia di coronavirus. Chi in quella data ha un abbonamento annuale, di percorso o un abbonamento annuale di comunità, di percorso o modulare riceverà in omaggio metà mese.

Questo "sconto" vale anche per i clienti che acquistano un nuovo abbonamento annuale entro questa data, afferma una nota odierna di Aliance Swiss Pass.

I titolari di un abbonamento generale riceveranno un credito sul loro conto clienti che verrà poi scalato dalla prossima fattura. Chi il 10 maggio è in possesso di un abbonamento di comunità, di percorso o modulare annuale vedrà prolungata automaticamente la validità del titolo di trasporto, mentre chi possedeva il 17 marzo un abbonamento di comunità, di percorso, modulare o una carta mensile per il metà-prezzo riceverà un buono o una carta giornaliera del valore di 15 franchi o pari al 15% del prezzo dell'abbonamento

Nella nota si precisa che chi ha diritto all'indennizzo sarà informato al più breve e che non è necessario recarsi allo sportello o telefonare al Contact Center.

L’8 aprile il settore dei trasporti pubblici aveva annunciato risarcimenti per un totale di oltre 100 milioni di franchi per il mancato uso degli abbonamenti durante la crisi. Il coronavirus ha avuto un enorme impatto sui trasporti pubblici: durante la «situazione straordinaria» la domanda è crollata di circa l’80% e le perdite ammontano a diverse centinaia di milioni di franchi ogni mese, aggiunge Alliance Swiss Pass precisando che gli indennizzi vengono fornite senza aiuti pubblici.